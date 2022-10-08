Испанская Примера. Реал с Луниным выиграл и вернул себе лидерство, Атлетико ворвался в зону Лиги чемпионов — видео
Реал выиграл семь из восьми матчей Примеры (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Мадридский Реал обыграл Хетафе в матче 8-го тура испанской Примеры и вернул себе лидерство в турнирной таблице.
Три очка «сливочные» заработали благодаря результативному удару Эдера Милитао в самом дебюте поединка. Украинец Андрей Лунин провел в составе мадридской команды весь матч. Для него это была первая «сухая» игра в составе Реала.
Земляки «сливочных» из Атлетико в домашнем поединке оказались сильнее Жироны.
Севилья и Атлетик разошлись миром, а Альмерия нанесла поражение Райо Вальекано.
Результаты матчей:
Альмерия — Райо Вальекано 3:1
Голы: Робертоне, 8, Бабич, 17, Туре, 39 — Катена, 81
Удаление: Эмбарба, 87 (Альмерия)
Атлетико — Жирона 2:1
Голы: Корреа, 5, 48 — Рикельме, 66
Севилья — Атлетик 1:1
Голы: Торрес, 4 — Весга, 73
Удаление: Эррера, 90+4 (Атлетик)
Хетафе — Реал 0:1
Гол: Милитао, 3
Турнирная таблица
В предыдущем туре Реал потерял первые очки в чемпионате, сыграв вничью с Осасуной.
НВ