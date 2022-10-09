Чемпионат Испании. Барселона обошла Реал и вышла в лидеры — видео
Барселона вышла на первое место, набрав 22 очка (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Барселона вернула себе лидерство в чемпионате Испании по итогам восьми туров.
«Сине-гранатовые» в непростом поединке обыграли на своем поле Сельту. Автором единственного гола во встречи стал хавбек хозяев Педри.
В других матчах дня Реал Сосьедад оказался сильнее Вильярреала, а Вальядолид с Бетисом и Кадис с Эспаньолом поделили очки.
Результаты матчей:
Вальядолид — Бетис 0:0
Удаление: Песселья, 35 (Бетис)
Кадис — Эспаньол 2:2
Голы: Чуст, 41, Перес, 78 — Хоселу, 51, 67
Реал Сосьедад — Вильярреал 1:0
Гол: Мендес, 33
Барселона — Сельта 1:0
Гол: Педри, 17
Турнирная таблица
Накануне мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в составе выиграл у Хетафе.
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