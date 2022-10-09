Чемпионат Испании. Барселона обошла Реал и вышла в лидеры — видео 9 октября, 23:56 Барселона вышла на первое место, набрав 22 очка (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Барселона вернула себе лидерство в чемпионате Испании по итогам восьми туров.

«Сине-гранатовые» в непростом поединке обыграли на своем поле Сельту. Автором единственного гола во встречи стал хавбек хозяев Педри.

В других матчах дня Реал Сосьедад оказался сильнее Вильярреала, а Вальядолид с Бетисом и Кадис с Эспаньолом поделили очки.

Видео дня

Результаты матчей:

Вальядолид — Бетис 0:0

Удаление: Песселья, 35 (Бетис)

Кадис — Эспаньол 2:2

Голы: Чуст, 41, Перес, 78 — Хоселу, 51, 67

Реал Сосьедад — Вильярреал 1:0

Гол: Мендес, 33

Барселона — Сельта 1:0

Гол: Педри, 17

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в составе выиграл у Хетафе.

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