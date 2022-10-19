Украинская Премьер-лига. Днепр-1 сенсационно потерял первые очки, но сохранил лидерство
Днепр-1 и Ингулец на двоих забили четыре мяча (Фото:СК Днепр-1)
Днепр-1 сенсационно не смог обыграть Ингулец в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.
Встреча получилась весьма результативной. Хозяева открыли счет перед самым перерывом, однако во втором тайме Ингулец неожиданно ответил двумя своими голами.
Избежать поражения Днепр-1 смог благодаря результативному удару Александра Пихаленка. Для команды Александра Кучера, которая продолжает лидировать в турнирной таблице, это первая потеря очков в текущем розыгрыше чемпионата.
В параллельном матче полтавская Ворскла потерпела поражение от львовского Руха.
Результаты матчей:
Днепр-1 — Ингулец 2:2
Голы: Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 — Смоляков, 55, 66
Ворскла — Рух 0:1
Гол: Довгий, 28
Турнирная таблица
Накануне ровненский Верес обыграл Львов и поднялся в тройку лучших команд чемпионата Украины.
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