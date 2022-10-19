Украинская Премьер-лига. Днепр-1 сенсационно потерял первые очки, но сохранил лидерство 19 октября, 16:33 Днепр-1 и Ингулец на двоих забили четыре мяча (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 сенсационно не смог обыграть Ингулец в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.



Встреча получилась весьма результативной. Хозяева открыли счет перед самым перерывом, однако во втором тайме Ингулец неожиданно ответил двумя своими голами.

Избежать поражения Днепр-1 смог благодаря результативному удару Александра Пихаленка. Для команды Александра Кучера, которая продолжает лидировать в турнирной таблице, это первая потеря очков в текущем розыгрыше чемпионата.

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В параллельном матче полтавская Ворскла потерпела поражение от львовского Руха.

Результаты матчей:

Днепр-1 — Ингулец 2:2

Голы: Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 — Смоляков, 55, 66

Ворскла — Рух 0:1

Гол: Довгий, 28

Турнирная таблица

Фото: football.ua

Накануне ровненский Верес обыграл Львов и поднялся в тройку лучших команд чемпионата Украины.

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