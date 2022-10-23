Украинская Премьер-лига. Динамо потеряло очки, Днепр-1 укрепил свое лидерство — видео

23 октября, 18:21
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Динамо и Ворскла сыграли со счетом 1:1 (Фото:upl.ua)

Динамо и Ворскла сыграли со счетом 1:1 (Фото:upl.ua)

Состоялось четыре матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу.

Киевское Динамо потеряло очередные очки, сыграв вничью с полтавской Ворсклой.

Днепр-1 сохранил за собой лидерство в турнирной таблице, вырвав победу над харьковским Металлистом.

Видео дня

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В других матчах дня луганская Заря оказалась сильнее ровненского Вереса, а львовский Рух и харьковский Металлист 1925 поделили очки.

Результаты матчей:

Верес — Заря 0:1
Гол: Антюх, 73

https://www.youtube.com/watch?v=smVV-aXkEP4

Динамо — Ворскла 1:1
Голы: Буяльский, 33 — Юрченко, 44

Металлист — Днепр-1 0:1
Гол: Когут, 85

Рух — Металлист 1925 1:1
Голы: Довгий, 33 — Лях, 89 (автогол)

Турнирная таблица

Накануне Александрия обыграла Львов и вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Заря (Луганск) Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Видео Чемпионат Украины ФК Заря ФК Динамо (Киев) ФК Ворскла ФК Верес СК Днепр-1 ФК Рух

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