Украинская Премьер-лига. Динамо потеряло очки, Днепр-1 укрепил свое лидерство — видео 23 октября, 18:21 Динамо и Ворскла сыграли со счетом 1:1 (Фото:upl.ua)

Состоялось четыре матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу.

Киевское Динамо потеряло очередные очки, сыграв вничью с полтавской Ворсклой.

Днепр-1 сохранил за собой лидерство в турнирной таблице, вырвав победу над харьковским Металлистом.

Видео дня

В других матчах дня луганская Заря оказалась сильнее ровненского Вереса, а львовский Рух и харьковский Металлист 1925 поделили очки.

Результаты матчей:

Верес — Заря 0:1

Гол: Антюх, 73

Динамо — Ворскла 1:1

Голы: Буяльский, 33 — Юрченко, 44

Металлист — Днепр-1 0:1

Гол: Когут, 85

Рух — Металлист 1925 1:1

Голы: Довгий, 33 — Лях, 89 (автогол)

Турнирная таблица

Накануне Александрия обыграла Львов и вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.

НВ