Украинская Премьер-лига. Динамо потеряло очки, Днепр-1 укрепил свое лидерство — видео
Динамо и Ворскла сыграли со счетом 1:1 (Фото:upl.ua)
Состоялось четыре матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу.
Киевское Динамо потеряло очередные очки, сыграв вничью с полтавской Ворсклой.
Днепр-1 сохранил за собой лидерство в турнирной таблице, вырвав победу над харьковским Металлистом.
В других матчах дня луганская Заря оказалась сильнее ровненского Вереса, а львовский Рух и харьковский Металлист 1925 поделили очки.
Результаты матчей:
Верес — Заря 0:1
Гол: Антюх, 73
Динамо — Ворскла 1:1
Голы: Буяльский, 33 — Юрченко, 44
Металлист — Днепр-1 0:1
Гол: Когут, 85
Рух — Металлист 1925 1:1
Голы: Довгий, 33 — Лях, 89 (автогол)
Турнирная таблица
Накануне Александрия обыграла Львов и вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.
НВ