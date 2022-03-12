ЧМ-2022. Корея вырвала победу над Португалией и вышла в 1/8 финала — видео

2 декабря, 19:03
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Корейцы опередили уругвайцев в группе лишь за счет большего количества забитых мячей (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Корейцы опередили уругвайцев в группе лишь за счет большего количества забитых мячей (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Сборные Португалии и Кореи заняли соответственно первое и второе место в квартете H чемпионата мира-2022 по футболу и вышли в 1/8 финала турнира.

В очном матче азиатская команда одержала волевую победу над представителями Европы. Решающий гол, который вывел их в плей-офф, корейцы забили в компенсированное ко второму тайму время.

Видео дня

Сборная Уругвая в параллельной встрече обыграла национальную команду Ганы. Представители Южной Америки уступили второе место в группе корейцам лишь за счет меньшего количества забитых мячей — два против четырех.

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Результаты матчей:

Корея — Португалия 2:1
Голы: Ким Йон Хвон, 27, Хван Хи Чхан, 90+1 — Орта, 5

Гана — Уругвай 0:2
Голы: Де Арраскаета, 26, 32
Нереализованный пенальти: Айю, 21 (Гана)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Испания проиграла Японии и вышла в плей-офф, Германия победила Коста-Рику и вылетела с ЧМ-2022.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео ЧМ-2022 Сборная Португалии

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