ЧМ-2022. Швейцария в результативном матче победила сербов и вышла в 1/8 финала, Бразилия проиграла Камеруну — видео
Бразилия пропустила от Камеруна в компенсированное время (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Двумя матчами в квартете G завершился групповой этап чемпионата мира по футболу-2022.
Сборная Швейцарии в результативном поединке обыграла национальную команду Сербии и стала последним участником 1/8 финала.
Бразильцы, ранее уже вышедшие в плей-офф, проиграли камерунцам.
Результаты матчей:
Камерун — Бразилия 1:0
Гол: Абубакар, 90+2
Удаление: Абубакар, 90+3 (Камерун)
Сербия — Швейцария 2:3
Голы: Митрович, 26, Влахович, 35 — Шакири, 20, Эмболо, 44, Фройлер, 48
Несколькими часами ранее Корея вырвала победу над Португалией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.