ЧМ-2022. Швейцария в результативном матче победила сербов и вышла в 1/8 финала, Бразилия проиграла Камеруну — видео

2 декабря, 23:00
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Бразилия пропустила от Камеруна в компенсированное время (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Бразилия пропустила от Камеруна в компенсированное время (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Двумя матчами в квартете G завершился групповой этап чемпионата мира по футболу-2022.

Сборная Швейцарии в результативном поединке обыграла национальную команду Сербии и стала последним участником 1/8 финала.

Бразильцы, ранее уже вышедшие в плей-офф, проиграли камерунцам.

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Результаты матчей:

Камерун — Бразилия 1:0
Гол: Абубакар, 90+2
Удаление: Абубакар, 90+3 (Камерун)

Сербия — Швейцария 2:3
Голы: Митрович, 26, Влахович, 35 — Шакири, 20, Эмболо, 44, Фройлер, 48

Несколькими часами ранее Корея вырвала победу над Португалией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео ЧМ-2022 Сборная Швейцарии Сборная Бразилии Сборная Сербии

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