Несколькими часами ранее Корея вырвала победу над Португалией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 .

Бразильцы, ранее уже вышедшие в плей-офф, проиграли камерунцам.

Сборная Швейцарии в результативном поединке обыграла национальную команду Сербии и стала последним участником 1/8 финала.

Двумя матчами в квартете G завершился групповой этап чемпионата мира по футболу-2022 .

Бразилия пропустила от Камеруна в компенсированное время (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

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