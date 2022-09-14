Лига чемпионов. Атлетико и Тоттенхэм сенсационно проиграли, Брюгге с Яремчуком и Соболем неожиданно обыграл Порту
Ливерпуль вырвал победу на 89-й минуте (Фото:Reuters/Ed Sykes)
Во вторник, 13 сентября, стартовал 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов.
В группе A Ливерпуль лишь в концовке смог вырвать победу над амстердамским Аяксом. Другой матч этого квартета Рейнджерс — Наполи состоится в среду, 14 сентября.
В группе B леверкузенский Байер обыграл мадридский Атлетико, а Брюгге на выезде разгромил Порту. Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь начали игру на скамейке запасных и вышли на поле в составе гостей на 71-й и 75-й минутах соответственно. Результативными действиями они не отметились.
В квартете C миланский Интер в гостях нанес поражение со счетом 2:0 Виктории (Плзень).
В группе D лиссабонский Спортинг неожиданно обыграл лондонский Тоттенхэм, а Марсель дома проиграл Айнтрахту из Франкфурта-на-Майне.
Результаты матчей:
Группа A
Ливерпуль — Аякс 2:1
Голы: Салах, 17, Матип, 89 — Кудус, 27
Группа B
Байер — Атлетико 2:0
Голы: Андрих, 84, Диаби, 87
Порту — Брюгге 0:4
Голы: Ютгла, 15, Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89
Группа C
Виктория — Интер 0:2
Голы: Джеко, 20, Дамфрис, 70
Удаление: Буха, 61 (Виктория)
Группа D
Спортинг — Тоттенхэм 2:0
Голы: Паулиньо, 90, Артур Гомеш, 90+3
Марсель — Айнтрахт 0:1
Гол: Линдстрем, 43
В еще одном матче дня мюнхенская Бавария на своем поле обыграла Барселону.
НВ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.