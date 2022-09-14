Лига чемпионов. Атлетико и Тоттенхэм сенсационно проиграли, Брюгге с Яремчуком и Соболем неожиданно обыграл Порту 14 сентября, 00:21 Ливерпуль вырвал победу на 89-й минуте (Фото:Reuters/Ed Sykes)

Во вторник, 13 сентября, стартовал 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

В группе A Ливерпуль лишь в концовке смог вырвать победу над амстердамским Аяксом. Другой матч этого квартета Рейнджерс — Наполи состоится в среду, 14 сентября.

В группе B леверкузенский Байер обыграл мадридский Атлетико, а Брюгге на выезде разгромил Порту. Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь начали игру на скамейке запасных и вышли на поле в составе гостей на 71-й и 75-й минутах соответственно. Результативными действиями они не отметились.



Видео дня

В квартете C миланский Интер в гостях нанес поражение со счетом 2:0 Виктории (Плзень).

В группе D лиссабонский Спортинг неожиданно обыграл лондонский Тоттенхэм, а Марсель дома проиграл Айнтрахту из Франкфурта-на-Майне.

Результаты матчей:

Группа A

Ливерпуль — Аякс 2:1

Голы: Салах, 17, Матип, 89 — Кудус, 27

Фото: flashscore.ua

Группа B

Байер — Атлетико 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби, 87

Порту — Брюгге 0:4

Голы: Ютгла, 15, Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89

Фото: flashscore.ua

Группа C

Виктория — Интер 0:2

Голы: Джеко, 20, Дамфрис, 70

Удаление: Буха, 61 (Виктория)

Фото: flashscore.ua

Группа D

Спортинг — Тоттенхэм 2:0

Голы: Паулиньо, 90, Артур Гомеш, 90+3

Марсель — Айнтрахт 0:1

Гол: Линдстрем, 43

Фото: flashscore.ua

В еще одном матче дня мюнхенская Бавария на своем поле обыграла Барселону.

НВ

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