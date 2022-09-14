Лига чемпионов. Атлетико и Тоттенхэм сенсационно проиграли, Брюгге с Яремчуком и Соболем неожиданно обыграл Порту

14 сентября, 00:21
Поделиться:
Ливерпуль вырвал победу на 89-й минуте (Фото:Reuters/Ed Sykes)

Ливерпуль вырвал победу на 89-й минуте (Фото:Reuters/Ed Sykes)

Во вторник, 13 сентября, стартовал 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

В группе A Ливерпуль лишь в концовке смог вырвать победу над амстердамским Аяксом. Другой матч этого квартета Рейнджерс — Наполи состоится в среду, 14 сентября.

В группе B леверкузенский Байер обыграл мадридский Атлетико, а Брюгге на выезде разгромил Порту. Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь начали игру на скамейке запасных и вышли на поле в составе гостей на 71-й и 75-й минутах соответственно. Результативными действиями они не отметились.

Видео дня

Читайте также:
Бавария — Барселона. Онлайн видео-трансляция матча Лиги чемпионов

В квартете C миланский Интер в гостях нанес поражение со счетом 2:0 Виктории (Плзень).

В группе D лиссабонский Спортинг неожиданно обыграл лондонский Тоттенхэм, а Марсель дома проиграл Айнтрахту из Франкфурта-на-Майне.

Результаты матчей:

Группа A

Ливерпуль — Аякс 2:1
Голы: Салах, 17, Матип, 89 — Кудус, 27

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа B

Байер — Атлетико 2:0
Голы: Андрих, 84, Диаби, 87

Порту — Брюгге 0:4
Голы: Ютгла, 15, Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа C

Виктория — Интер 0:2
Голы: Джеко, 20, Дамфрис, 70
Удаление: Буха, 61 (Виктория)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа D

Спортинг — Тоттенхэм 2:0
Голы: Паулиньо, 90, Артур Гомеш, 90+3

Марсель — Айнтрахт 0:1
Гол: Линдстрем, 43

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В еще одном матче дня мюнхенская Бавария на своем поле обыграла Барселону.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Ливерпуль Атлетико (Мадрид) ФК Интер Тоттенхэм ФК Брюгге Байер Леверкузен Аякс Спортинг Лиссабон ФК Марсель Роман Яремчук

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X