Лига чемпионов. Челси разгромил Милан, Манчестер Сити уверенно выиграл, ПСЖ потерял первые очки — видео 6 октября, 00:33 Челси одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

В среду, 6 октября, завершился 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов.



В группе E лондонский Челси разгромно выиграл у Милана, а Зальцбург оказался сильнее загребского Динамо.

В квартете F, где выступает донецкий Шахтер, РБ Лейпциг нанес поражение шотландскому Селтику.

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В группе G Манчестер Сити и дортмундская Боруссия разгромили соответственно Копенгаген и Севилью.

В квартете H ПСЖ поделил очки с Бенфикой, а Ювентус одержал первую победу, обыграв Маккаби из Хайфы.

Результаты матчей:

Группа E

Челси — Милан 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Зальцбург — Динамо (Загреб) 1:0

Гол: Окафор, 71 (с пен.)

Фото: flashscore.ua

Группа F

РБ Лейпциг — Селтик 3:1

Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 — Жота, 47

Фото: flashscore.ua

Группа G

Манчестер Сити — Копенгаген 5:0

Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (автогол), Марез, 55 (с пен.), Альварес, 76

Севилья — Боруссия (Дортмунд) 1:4

Голы: Эн-Несири, 51 — Геррейру, 6, Беллингхем, 41, Адейеми, 43, Брандт, 75

Фото: flashscore.ua

Группа H

Бенфика — ПСЖ 1:1

Голы: Данилу, 41 (автогол) — Месси, 22

Ювентус — Маккаби (Хайфа) 3:1

Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 — Дэвид, 75

Фото: flashscore.ua

Шахтер в своем матче дал бой мадридскому Реалу, но все же проиграл.

НВ