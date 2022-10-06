Лига чемпионов. Челси разгромил Милан, Манчестер Сити уверенно выиграл, ПСЖ потерял первые очки — видео

6 октября, 00:33
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Челси одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Челси одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

В среду, 6 октября, завершился 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

В группе E лондонский Челси разгромно выиграл у Милана, а Зальцбург оказался сильнее загребского Динамо.

В квартете F, где выступает донецкий Шахтер, РБ Лейпциг нанес поражение шотландскому Селтику.

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В группе G Манчестер Сити и дортмундская Боруссия разгромили соответственно Копенгаген и Севилью.

В квартете H ПСЖ поделил очки с Бенфикой, а Ювентус одержал первую победу, обыграв Маккаби из Хайфы.

Результаты матчей:

Группа E

Челси — Милан 3:0
Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Зальцбург — Динамо (Загреб) 1:0
Гол: Окафор, 71 (с пен.)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа F

РБ Лейпциг — Селтик 3:1
Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 — Жота, 47

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа G

Манчестер Сити — Копенгаген 5:0
Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (автогол), Марез, 55 (с пен.), Альварес, 76

Севилья — Боруссия (Дортмунд) 1:4
Голы: Эн-Несири, 51 — Геррейру, 6, Беллингхем, 41, Адейеми, 43, Брандт, 75

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа H

Бенфика — ПСЖ 1:1
Голы: Данилу, 41 (автогол) — Месси, 22

Ювентус — Маккаби (Хайфа) 3:1
Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 — Дэвид, 75

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Шахтер в своем матче дал бой мадридскому Реалу, но все же проиграл.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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