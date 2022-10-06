Лига чемпионов. Челси разгромил Милан, Манчестер Сити уверенно выиграл, ПСЖ потерял первые очки — видео
Челси одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
В среду, 6 октября, завершился 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов.
В группе E лондонский Челси разгромно выиграл у Милана, а Зальцбург оказался сильнее загребского Динамо.
В квартете F, где выступает донецкий Шахтер, РБ Лейпциг нанес поражение шотландскому Селтику.
В группе G Манчестер Сити и дортмундская Боруссия разгромили соответственно Копенгаген и Севилью.
В квартете H ПСЖ поделил очки с Бенфикой, а Ювентус одержал первую победу, обыграв Маккаби из Хайфы.
Результаты матчей:
Группа E
Челси — Милан 3:0
Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62
Зальцбург — Динамо (Загреб) 1:0
Гол: Окафор, 71 (с пен.)
Группа F
РБ Лейпциг — Селтик 3:1
Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 — Жота, 47
Группа G
Манчестер Сити — Копенгаген 5:0
Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (автогол), Марез, 55 (с пен.), Альварес, 76
Севилья — Боруссия (Дортмунд) 1:4
Голы: Эн-Несири, 51 — Геррейру, 6, Беллингхем, 41, Адейеми, 43, Брандт, 75
Группа H
Бенфика — ПСЖ 1:1
Голы: Данилу, 41 (автогол) — Месси, 22
Ювентус — Маккаби (Хайфа) 3:1
Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 — Дэвид, 75
Шахтер в своем матче дал бой мадридскому Реалу, но все же проиграл.
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