Лига чемпионов. Барселона вылетела в Лигу Европы, Интер и Ливерпуль пробились в 1/8 финала — видео
Барселона пропустила от Баварии три мяча (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Завершился 5-й тур группового раунда Лиги чемпионов.
В группе A Ливерпуль разгромил амстердамский Аякс, а итальянский Наполи — шотландский Рейнджерс.
В группе B мадридский Атлетико и леверкузенский Байер поделили очки, а Брюгге дома разгромно проиграл Порту. Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь на поле не вышли.
В квартете C миланский Интер разгромил Викторию (Плзень) и вышел в 1/8 финала турнира. Барселона проиграла мюнхенской Баварии и вылетела в Лигу Европы.
В группе D лондонский Тоттенхэм сыграл вничью с лиссабонским Спортингом, а Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне нанес поражение Марселю.
Группа A
Аякс — Ливерпуль 0:3
Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52
Наполи — Рейнджерс 3:0
Голы: Симеоне, 11, 16, Эстигор, 80
Группа B
Брюгге — Порту 0:4
Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, 57, Эустакио, 60
Нереализованный пенальти: Ланг, 51 (Брюгге)
Атлетико — Байер 2:2
Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 — Диаби, 9, Хадсон-Одой, 29
Нереализованный пенальти: Карраско, 90+8 (Атлетико)
Группа C
Интер — Виктория 4:0
Голы: Мхитарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87
Барселона — Бавария 0:3
Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5
Группа D
Айнтрахт — Марсель 2:1
Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 — Гендузи, 22
Тоттенхэм — Спортинг 1:1
Голы: Бентанкур, 80 — Эдвардс, 22
Сообщалось, что в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком (1:1) нападающий донецкого клуба Даниил Сикан отметился ужасным промахом.
НВ