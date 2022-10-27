Лига чемпионов. Барселона вылетела в Лигу Европы, Интер и Ливерпуль пробились в 1/8 финала — видео 27 октября, 00:05 Барселона пропустила от Баварии три мяча (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Завершился 5-й тур группового раунда Лиги чемпионов.

В группе A Ливерпуль разгромил амстердамский Аякс, а итальянский Наполи — шотландский Рейнджерс.

В группе B мадридский Атлетико и леверкузенский Байер поделили очки, а Брюгге дома разгромно проиграл Порту. Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь на поле не вышли.

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В квартете C миланский Интер разгромил Викторию (Плзень) и вышел в 1/8 финала турнира. Барселона проиграла мюнхенской Баварии и вылетела в Лигу Европы.

В группе D лондонский Тоттенхэм сыграл вничью с лиссабонским Спортингом, а Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне нанес поражение Марселю.

Группа A

Аякс — Ливерпуль 0:3

Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52

Наполи — Рейнджерс 3:0

Голы: Симеоне, 11, 16, Эстигор, 80

Фото: flashscore.ua

Группа B

Брюгге — Порту 0:4

Голы: Тареми, 33, 70, Эванилсон, 57, Эустакио, 60

Нереализованный пенальти: Ланг, 51 (Брюгге)

Атлетико — Байер 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 — Диаби, 9, Хадсон-Одой, 29

Нереализованный пенальти: Карраско, 90+8 (Атлетико)

Фото: flashscore.ua

Группа C

Интер — Виктория 4:0

Голы: Мхитарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87

Барселона — Бавария 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5

Фото: flashscore.ua

Группа D

Айнтрахт — Марсель 2:1

Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 — Гендузи, 22

Тоттенхэм — Спортинг 1:1

Голы: Бентанкур, 80 — Эдвардс, 22

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком (1:1) нападающий донецкого клуба Даниил Сикан отметился ужасным промахом.

НВ