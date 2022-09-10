Чемпионат Италии. Наполи вышел в лидеры, Милан и Интер одержали победы — видео
Наполи набрал 14 очков (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
В субботу, 10 сентября, тремя матчами стартовал 6-й тур итальянской Серии А.
В первой игре дня Наполи на своем поле одержал минимальную победу над Специей. Украинец Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных гостей и вышел на замену на 62-й минуте.
Миланский Интер с тем же счетом 1:0 взял верх над Торино. Интересно, что и неаполитанцы и «нерадзурри» вырвали свои победы в концовке.
Милан в заключительном матче дня в меньшинстве выиграл у Сампдории.
Результаты матчей:
Наполи — Специя 1:0
Гол: Распадори, 89
Интер — Торино 1:0
Гол: Брозович, 89
Сампдория — Милан 1:2
Голы: Джуричич, 57 — Мессиас, 6, Жиру, 67 (с пен.)
Удаление: Леау, 47 (Милан)
Турнирная таблица
Сообщалось, что туринский Ювентус проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику донецкого Шахтера и сборной Украины Михаилу Мудрику.
НВ
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