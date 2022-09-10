Чемпионат Италии. Наполи вышел в лидеры, Милан и Интер одержали победы — видео

10 сентября, 23:42
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Наполи набрал 14 очков (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Наполи набрал 14 очков (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В субботу, 10 сентября, тремя матчами стартовал 6-й тур итальянской Серии А.

В первой игре дня Наполи на своем поле одержал минимальную победу над Специей. Украинец Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных гостей и вышел на замену на 62-й минуте.

Видео дня

Миланский Интер с тем же счетом 1:0 взял верх над Торино. Интересно, что и неаполитанцы и «нерадзурри» вырвали свои победы в концовке.

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Милан в заключительном матче дня в меньшинстве выиграл у Сампдории.

Результаты матчей:

Наполи — Специя 1:0
Гол: Распадори, 89

https://www.youtube.com/watch?v=kzzKOIasvDg

Интер — Торино 1:0
Гол: Брозович, 89

https://www.youtube.com/watch?v=htb63ruuvsQ

Сампдория — Милан 1:2
Голы: Джуричич, 57 — Мессиас, 6, Жиру, 67 (с пен.)
Удаление: Леау, 47 (Милан)

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Сообщалось, что туринский Ювентус проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику донецкого Шахтера и сборной Украины Михаилу Мудрику.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Видео ФК Милан ФК Наполи ФК Интер Серия А Чемпионат Италии Торино Виктор Коваленко

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