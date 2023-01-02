Румынский клуб расторг контракт с украинским футболистом, который назвал россиян «миролюбивыми» 2 января, 10:46 Бохашвили выступал за Оцелул с августа 2022 года (Фото:ФК Оцелул)

Румынский Оцелул расторг контракт с украинским форвардом Евгением Бохашвили.

Стороны прекратили соглашение с обоюдного согласия, сообщает официальный сайт Оцелула.

Примечательно, что накануне в румынском издании Libertatea появилось интервью Бохашвили, в котором он заявил, что большинство россиян являются миролюбивыми людьми.

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Пока неизвестно, стало ли именно это интервью причиной прекращения сотрудничества с футболистом.

Бохашвили выступал за Оцелул с августа 2022 года. Он сыграл за румынскую команду 13 матчей, отличился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.



В Украине Бохашвили выступал за такие клубы как Днепр, Кривбасс, Карпаты, Волынь, Нефтяник-Укрнефть и Рух.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо отчислило из клуба 18-летнего нападающего юношеской команды Артура Уварова, оказавшегося сыном представителя власти террористической организации «ЛНР».