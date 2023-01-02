Румынский клуб расторг контракт с украинским футболистом, который назвал россиян «миролюбивыми»
Бохашвили выступал за Оцелул с августа 2022 года (Фото:ФК Оцелул)
Румынский Оцелул расторг контракт с украинским форвардом Евгением Бохашвили.
Стороны прекратили соглашение с обоюдного согласия, сообщает официальный сайт Оцелула.
Примечательно, что накануне в румынском издании Libertatea появилось интервью Бохашвили, в котором он заявил, что большинство россиян являются миролюбивыми людьми.
Пока неизвестно, стало ли именно это интервью причиной прекращения сотрудничества с футболистом.
Бохашвили выступал за Оцелул с августа 2022 года. Он сыграл за румынскую команду 13 матчей, отличился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
В Украине Бохашвили выступал за такие клубы как Днепр, Кривбасс, Карпаты, Волынь, Нефтяник-Укрнефть и Рух.
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