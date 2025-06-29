Звездный одноклубник Довбика отказался от перехода в российский клуб Тимощука — СМИ

29 июня, 15:45
Поделиться:
Абрахам прошлый сезон провел в Милане (Фото: instagram.com/tammyabraham)

Абрахам прошлый сезон провел в Милане (Фото: instagram.com/tammyabraham)

Нападающий итальянской Ромы Тэмми Абрахам не захотел продолжить карьеру в чемпионате России.

Читайте также:
«Довбик— сильный нападающий»: в Италии объяснили, почему украинец успешно выступит в следующем сезоне

27-летний футболист отклонил предложение санкт-петербургского Зенита, сообщает инсайдер Николо Скира.

Абрахам хочет выступать в одном из топовых европейских чемпионатов, добавляет журналист.

Реклама

Прошлый сезон Абрахам провел в аренде в Милане, где отметился 10 голами в 44 матчах. Контракт англичанина с Ромой рассчитан до 2027 года.

Напомним, за Рому выступает украинский форвард Артем Довбик.

Читайте также:
«Не хватило денег». Легенда Динамо рассказал, почему не перешел в один из лучших клубов Англии

В тренерском штабе Зенита работает экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук. Он находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность и лишен всех государственных наград.

Мы писали, что фанаты сборной Эстонии вывесили плакат против израильского футболиста, который играет в России.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Артем Довбик ФК Рома Футбол Зенит Санкт-Петербург Чемпионат России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X