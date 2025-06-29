Нападающий итальянской Ромы Тэмми Абрахам не захотел продолжить карьеру в чемпионате России.

27-летний футболист отклонил предложение санкт-петербургского Зенита, сообщает инсайдер Николо Скира.

Абрахам хочет выступать в одном из топовых европейских чемпионатов, добавляет журналист.

Реклама

Прошлый сезон Абрахам провел в аренде в Милане, где отметился 10 голами в 44 матчах. Контракт англичанина с Ромой рассчитан до 2027 года.

Напомним, за Рому выступает украинский форвард Артем Довбик.

В тренерском штабе Зенита работает экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук. Он находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность и лишен всех государственных наград.

Мы писали, что фанаты сборной Эстонии вывесили плакат против израильского футболиста, который играет в России.