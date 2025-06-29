Звездный одноклубник Довбика отказался от перехода в российский клуб Тимощука — СМИ
Абрахам прошлый сезон провел в Милане (Фото: instagram.com/tammyabraham)
Нападающий итальянской Ромы Тэмми Абрахам не захотел продолжить карьеру в чемпионате России.
27-летний футболист отклонил предложение санкт-петербургского Зенита, сообщает инсайдер Николо Скира.
Абрахам хочет выступать в одном из топовых европейских чемпионатов, добавляет журналист.
Прошлый сезон Абрахам провел в аренде в Милане, где отметился 10 голами в 44 матчах. Контракт англичанина с Ромой рассчитан до 2027 года.
Напомним, за Рому выступает украинский форвард Артем Довбик.
В тренерском штабе Зенита работает экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук. Он находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность и лишен всех государственных наград.
Мы писали, что фанаты сборной Эстонии вывесили плакат против израильского футболиста, который играет в России.