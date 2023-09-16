«Моя задача — обеспечивать семью»: экс-тренер Металлиста изъявил готовность работать в России 16 сентября, 16:20 Перица Огненович (Фото:ФК Металлист)

Бывший тренер харьковского клуба Перица Огненович высказался, что готов работать в России, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Специалист признался, что готов работать в Украине и России.

«Вернуться в Украину? Я — профессиональный тренер и готов работать везде. У меня хорошие отношения со многими украинцами, так почему нет? В жизни тренера может произойти все, что угодно.

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Работа в России? Я работаю тренером и моя задача — обеспечивать свою семью. Меня политика вообще не интересует, я просто хочу заниматься любимым делом — быть футбольным тренером. Надеюсь, что в Украине скоро закончится война и люди перестанут погибать. В Сербии тоже была война, мы тоже через это прошли, потому понимаем вас".

Огненович заявил, что война для него это политический вопрос.

«Я понимаю, что происходит в Украине, но не хочу об этом говорить более подробно. Есть политики, люди, которые занимаются решением этого вопроса и получают за это зарплату. Я же человек, занимающийся спортом, и люблю каждый народ мира.

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Сербских спортсменов в свое время тоже дисквалифицировали. Я считаю, что спортсмены не виноваты в войнах. Это мое личное мнение", — сказал Огненович в интервью Sport-Express.

Ранее сообщалось, что впервые с весны 2022 года россиян допустили к официальным матчам.