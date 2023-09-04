Личный охранник Месси во время матча спас игрока от фаната, который неожиданно выбежал на поле — видео 4 сентября, 11:32 Фанаты не дают покоя Месси (Фото:Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Во время матча МЛС между Интер Майами и Лос-Анджелесом на поле прорвался фанат.

Болельщик в футболке Барселоны помчался на большой скорости в направлении звезды Интер Майами Лионеля Месси.

На такую выходку сразу отреагировал охранник Месси Яссин Чеуко, который остановил прорыв фаната и оградил от него аргентинского футболиста. Впоследствии на помощь Чеуко прибежали стюарды и помогли охраннику вывести фаната за пределы поля.

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Чеуко — бывший «морской котик», имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Он также является мастером боевых искусств и участвовал в нескольких боях ММА.

Матч завершился победой Интер Майами со счетом 3:1, а Месси сделал две голевые передачи. Также весь поединок в составе Интер Майами отыграл украинец Сергей Кривцов.

Ранее Месси признался, что не хотел переходить из Барселоны в ПСЖ в 2021 году.