Поиграл в Украине и России. Бывший футболист сборной Нигерии сделал тату в виде тризуба — фото 28 мая, 21:31 Цей матеріал також доступний українською В сезоне-2005/2006 Окодува становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины (Фото:ФК Динамо Киев)

Бывший футболист сборной Нигерии Эммануэль Окодува сделал тату в виде украинского национального символа — тризуба.



Свою новую наколку 38-летний экс-форвард показал в сторис Instagram.

Тату Эммануэль сделал на левом запястье. В комментарии к фото он написал: «Слава Украине».

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Фото: Эммануэль Окодува via Instagram

Окодува за карьеру выступал за полтавскую Ворсклу, киевские Арсенал, ЦСКА и Динамо, донецкие Шахтер и Металлург. В сезоне-2005/2006 он становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

В России Эммануэль поиграл за краснодарскую Кубань. На его счету один матч в составе сборной Нигерии.

Ранее главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп посвятил финал Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с мадридским Реалом, народу Украины.

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