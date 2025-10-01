«Мне не дали доработать»: Блохин вспомнил, как его уволили в Динамо после поражения от Шахтера

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Олег Блохин вспомнил свое увольнение весной 2014 года.

Специалист заявил, что ему не дали доработать до конца сезона, в котором команда выиграла Кубок Украины.

«Мне не дали доработать. Как только я собрал эту команду — на следующий год она выиграла чемпионат Украины. Но игроков-то собрал я.

Через 2 недели (после отставки Блохина — прим.) они выиграли Кубок Украины. Как может команда, которую я «не готовил» и, как говорят, «только курил и пил кофе», выиграть через 2 недели Кубок? Ну как? Сразу так все поменялось, что ли? Дайте уже доработать тогда", — сказал Блохин об этом в интервью Игорю Цыганику.

16 апреля после домашнего поражения от Шахтера (0:2) в матче чемпионата Украины Олег Владимирович покинул пост наставника киевлян. Новым тренером команды стал Сергей Ребров.

15 мая Динамо победило Шахтер (2:1) в финале Кубка Украины.

В чемпионате Украины столичный клуб в том сезоне финишировал на четвертом месте после Шахтера, Днепра и Металлиста. В следующем сезоне под руководством Реброва команда вернула себе чемпионский титул, опередив «горняков» на 10 очков.

