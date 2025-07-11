«Туран ни с кем не церемонится». Украинский тренер назвал худшего игрока Шахтера в матче Лиги Европы
Арда Туран заменил Марино Пушича в Шахтере (Фото: instagram.com/ardaturan)
Известный украинский специалист Олег Федорчук поделился мыслями о выступлении полузащитника Шахтера Георгия Судакова в матче квалификации Лиги Европы против Ильвеса (6:0).
По мнению Федорчука, Судаков провел неудачный поединок, а причиной этого могли стать слухи вокруг его потенциального трансфера.
«Со знаком минус [в матче с Ильвесом] могу отметить Судакова. Этот ажиотаж вокруг его трансфера может повлиять на психологическое состояние игрока, особенно во время тренировок. Мы же видим, как тот-таки Бражко сник после сорванного трансфера в Вулверхэмптон.
Но, я думаю, что все эти неурядицы Судакова минуют. Мы видим, что Туран ни с кем не церемонится — если игрок выпадает, то он его меняет. Так и вышел Очеретько вместо Судакова на старте второго тайма. Такой холодный душ иногда помогает игрокам прийти в себя", — цитирует Федорчука Украинский футбол.
Интересно, что новый главный тренер Шахтера Арда Туран расхвалил Судакова после игры с Ильвесом.
Ответный матч между Шахтером и Ильвесом состоится в следующий четверг, 17 июля. Победитель противостояния во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким Бешикташем.
Кстати, легендарный тренер считает, что звезда сборной Украины провалится в Европе.