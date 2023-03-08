Третий брак. Легенда Динамо женился на дочери скандального депутата от ОПЗЖ — фото

8 марта, 21:28
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Валерия поделилась общими фотографиями с экс-футболистом (Фото:Валерия Гусева via Instagram)

Валерия поделилась общими фотографиями с экс-футболистом (Фото:Валерия Гусева via Instagram)

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Олег Гусев, который сейчас работает в тренерском штабе Мирчи Луческу, в третий раз женился.

Избранницей 39-летнего экс-футболста стала девушка по имени Валерия, которая поделилась общими фотографиями в своем аккаунте в Instagram, где она достаточно популярна, имея 138 тыс. подписчиков.

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Как утверждает ua-football, Валерия является дочерью Юрия Солода, скандального депутата от фракции ОПЗЖ, недавно сложившего свой мандат вместе с супругой Наталией Королевской.

От двух предыдущих браков у Гусева есть двое детей - сын Алексей и дочь Александра.

Со своей предыдущей женой Марией Гусев расстался в 2021 году.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Юрий Солод Свадьба ОПЗЖ

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