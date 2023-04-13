«Хотел застрелиться». После гола Андрея Шевченко российский тренер подумал о самоубийстве 13 апреля, 21:39 Романцев смотрит на ликующего Шевченко (Фото:СЭ)

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал о своем состоянии после пропущенного гола в концовке матча против Украины.

Поединок отборочного цикла Евро-2000 состоялся в Москве. На 88-й минуте встречи Андрей Шевченко шикарным ударом со штрафного принес Украине ничью — 1:1. Тогда наша команда вышла в плей-офф, а россияне потеряли шансы пробиться на чемпионат Европы.

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«Когда это случилось я будто потерял сознание, был как робот. Пришел в сознание в комнатушке, мне там коньяк дали. Хотелось застрелиться или из окна броситься. Не дай бог кому-то это пережить», — сказал Романцев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее мы рассказывали о смешном голе в чемпионате Швеции. Там вратарь перепутал мяч отметкой для пенальти.