«Греки дрожат перед Довбиком». Бывший игрок сборной Украины предостерег соперника Днепра-1 в Лиге чемпионов 25 июля, 13:20 Артем Довбик (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Экс-футболист Динамо и сборной Украины Олег Венглинский оценил шансы Днепра-1 в матче квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

В интервью УФ Венглинский заверил, что успех украинской команды зависит от формы Артема Довбика.

«Вообще же, если будет в ударе Артем Довбык, то шансы пройти Панатинаикос у украинской команды очень приличные. Бояться нужно того, что греки смогут выключить Довбыка.

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Игра против Динамо во втором круге УПЛ четко показала, что когда Артема нейтрализуют, Днепр-1 останавливается.

Греки очень боятся Артема Довбика. После жеребьевки ко мне звонили греческие журналисты, трое аж по очереди расспрашивали о Днепре-1″.

Также специалист добавил, что греки считают, что будут играть против Днепра, который в 2015 году вышел в финал Лиги Европы.

«Они думают, что этот клуб и тот Днепр, который играл в финале Лиги Европы, это одно и то же», — сказал Венглинский.

Отметим, что матч между Днепром-1 и Панатинаикосом начнется 25 июля в 21:00.

Ранее букмекеры сделали прогноз на первый матч украинской команды в Лиге чемпионов.