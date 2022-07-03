Пропал футбольный журналист Олег Ящук, служивший в ВСУ возле Лисичанска

3 июля, 17:34
Ящук в последний раз он выходил на связь 29 июня (Фото:Olga Vytak via Facebook)

Ящук в последний раз он выходил на связь 29 июня (Фото:Olga Vytak via Facebook)

На связь не выходит футбольный журналист Олег Ящук, служивший в Вооруженных силах Украины вблизи Лисичанска, где ведутся бои.

Об этом сообщают его знакомые и коллеги в соцсетях. По их словам, последний раз он выходил на связь 29 июня.

https://www.facebook.com/olgavytak/posts/pfbid0YQVLwM5eBwSTJ3fMeiDe18r8ZNDwniEjk87QF76qRa86GeFaQWZDsjQhP3yWQ5zzl

Ящук служит в Вооруженных силах Украины в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего у Северского и Лисичанска.

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Журналист несколько лет работает над программой Футбольный формат на телеканале Эспрессо и пошел в ВСУ после начала полномасштабной агрессии России.

3 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты отошли от Белогоровки после безуспешных наступательных действий возле Лисичанска.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне бросили все силы на захват Лисичанска и закрепляются в районе города, уничтожая его. По его словам, оккупанты несут значительные потери, но продвигаются.

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Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Лисичанск Канал Эспрессо

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