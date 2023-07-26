«Мы испугались соперника». Оборона Днепра-1 разочаровала главного тренера клуба в дебютном матче Лиги чемпионов 26 июля, 08:40 Кучер (Фото:ФК Днепр-1)

Александр Кучер, возглавляющий Днепр-1, прокомментировал поражение своей команды в матче квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса (1:3).

По словам специалиста, его подопечные испугались соперников и не могли с этим ничего поделать.

«Тяжело комментировать сегодняшний матч, но скажем так. В первом тайме где-то испугались соперника, хотя ничего страшного не было, такие же люди, против которых надо и можно играть. Пропустили гол, после чего уже пошла игра, появился рисунок, пошли моменты. Во втором тайме неплохо играли, но вот эти полумоменты у наших ворот… Полумомент — нам гол, полумомент — нам гол. Нет какой-то ответственности, концентрации. Нельзя, играя с такими командами, давать так легко забивать».

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Также тренер упрекнул себя, что не смог достучаться до ребят, что стало одной из причин домашнего поражения.

«В прошлом сезоне в еврокубках против нас три удара — три гола. Сейчас также — три удара и три гола. Не понимаю почему так. Видимо, где-то не донесли и не достучались до ребят. Но говорить о том, что все потеряно, я так сказать не могу. Мы неплохо играли во втором тайме: бежали, накрывали, были моменты и могли забивать больше, однако потеряли концентрацию и бдительность, в результате чего получили непонятные голы. Относительно 11-метрового удара, то его трудно комментировать, был ли он. Надо еще раз пересмотреть, ведь я не видел там нарушения правил», — сказал Кучер, передает клуб.

Напомним, что это был дебютный поединок днепрян в Лиге чемпионов.

Отметим, что ответный матч состоится во вторник, 1 июля, в Греции.

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