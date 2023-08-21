Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруге, а после матча узнала о смерти отца — фото 21 августа, 23:25 Ольга Кармона (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Испании одолела национальную сборную Англии (1:0) в рамках финальной игры женского чемпионата мира по футболу.

Ключевым персонажем поединка стала представительница Испании Ольга Кармона. Девушка забила победный гол, который позволил команде выиграть трофей.

Испанка посвятила гол своей лучшей подруге, которая недавно потеряла мать. Ольга подняла футболку, под которой было написано: «Merchi».

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Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

После матча Кармона сама узнала страшную новость — ее отец умер из-за болезни еще за два дня до решающего поединка.

Как сообщает Reuters, семья и друзья игрока решили не рассказывать ей о смерти близкого человека, чтобы она могла сосредоточиться на финале.

«Сама того не подозревая, я получила свою Звезду еще до начала игры. Знаю, что ты дал мне силы достичь чего-то уникального и наблюдал за мной вечером и что гордишься. Отдыхай с миром, папа», — написала Кармона в Twitter.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Ранее сообщалось, что в Испании разгорелся скандал после страстного поцелуя главы Федерации футбола с игроком сборной.