Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруге, а после матча узнала о смерти отца — фото

21 августа, 23:25
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Ольга Кармона (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Ольга Кармона (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Испании одолела национальную сборную Англии (1:0) в рамках финальной игры женского чемпионата мира по футболу.

Ключевым персонажем поединка стала представительница Испании Ольга Кармона. Девушка забила победный гол, который позволил команде выиграть трофей.

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Испанка посвятила гол своей лучшей подруге, которая недавно потеряла мать. Ольга подняла футболку, под которой было написано: «Merchi».

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REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake
Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

После матча Кармона сама узнала страшную новость — ее отец умер из-за болезни еще за два дня до решающего поединка.

Как сообщает Reuters, семья и друзья игрока решили не рассказывать ей о смерти близкого человека, чтобы она могла сосредоточиться на финале.

«Сама того не подозревая, я получила свою Звезду еще до начала игры. Знаю, что ты дал мне силы достичь чего-то уникального и наблюдал за мной вечером и что гордишься. Отдыхай с миром, папа», — написала Кармона в Twitter.

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Ранее сообщалось, что в Испании разгорелся скандал после страстного поцелуя главы Федерации футбола с игроком сборной.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Испании

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