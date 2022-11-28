Звезда сборной Франции назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в 1/8 финала ЧМ-2022

28 ноября, 09:51
Поделиться:
Франция уже вышла в 1/8 финала (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Франция уже вышла в 1/8 финала (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру уже присматривается к соперникам в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

По словам Жиру, для победы на турнире нужно побеждать все команды и все же назвал сборную, матча с которой он хотел бы избежать уже в первом раунде плей-офф, сообщает GFFN со ссылкой на Telefoot.

Видео дня

"Будет лучше, если нам удастся избежать Аргентины в 1/8 финала", - сказал Жиру.

Читайте также:
Вратарь сборной Польши после победного матча на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом «Слава Украине!» — видео

Следует отметить, что Аргентина в первом матче уступила Саудовской Аравии 1:2, а во втором победила Мексику 2:0 и еще не гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что сборная Франции стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2022.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции Сборная Аргентины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X