Звезда сборной Франции назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в 1/8 финала ЧМ-2022 28 ноября, 09:51 Франция уже вышла в 1/8 финала (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру уже присматривается к соперникам в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

По словам Жиру, для победы на турнире нужно побеждать все команды и все же назвал сборную, матча с которой он хотел бы избежать уже в первом раунде плей-офф, сообщает GFFN со ссылкой на Telefoot.

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"Будет лучше, если нам удастся избежать Аргентины в 1/8 финала", - сказал Жиру.

Следует отметить, что Аргентина в первом матче уступила Саудовской Аравии 1:2, а во втором победила Мексику 2:0 и еще не гарантировала себе выход в 1/8 финала.



Ранее сообщалось, что сборная Франции стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2022.