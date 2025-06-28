Клуб украинца объявил об уходе чемпиона мира и лучшего бомбардира сборной Франции в истории

28 июня, 10:05
Поделиться:
Оливье Жиру покинет Лос-Анджелес (Фото: Reuters/Steve Roberts)

Оливье Жиру покинет Лос-Анджелес (Фото: Reuters/Steve Roberts)

Лос-Анджелес официально сообщил, что Оливье Жиру покинет команду.

Читайте также:
Семикратный победитель Лиги чемпионов хочет подписать игрока сборной Украины — тренер одобрил трансфер

Американский клуб принял решение отпустить 38-летнего француза на правах свободного агента.

Перед этим Оливье проведет последний матч в составе Лос-Анджелеса, где также выступает украинец Артем Смоляков. В ночь на 30 июня Жиру попрощается с командой в поединке против Ванкувера.

Реклама

Контракт Жиру был рассчитан до 31 декабря 2025 года, однако стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

https://twitter.com/LAFC/status/1938666333849469433

Ожидается, что следующим клубом нападающего станет французский Лилль. Стороны подпишут соглашение на один год.

Напомним, что Жиру переехал в США летом 2024 года, уйдя из Милана в статусе свободного агента. За Лос-Анджелес Оливье провел 37 матчей, забил пять голов и сделал три голевые передачи.

Читайте также:
Победитель Лиги Европы-2025 уволил главного тренера, который помог выиграть первый за 17 лет трофей

В составе сборной Франции Жиру с 57 голами является лучшим бомбардиром в истории. Вместе с национальной командой выигрывал чемпионат мира-2018.

Ранее сообщалось, что Роналду официально определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Франции Лос-Анджелес MLS

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X