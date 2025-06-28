Клуб украинца объявил об уходе чемпиона мира и лучшего бомбардира сборной Франции в истории

Американский клуб принял решение отпустить 38-летнего француза на правах свободного агента.

Перед этим Оливье проведет последний матч в составе Лос-Анджелеса, где также выступает украинец Артем Смоляков. В ночь на 30 июня Жиру попрощается с командой в поединке против Ванкувера.

Контракт Жиру был рассчитан до 31 декабря 2025 года, однако стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Ожидается, что следующим клубом нападающего станет французский Лилль. Стороны подпишут соглашение на один год.

Напомним, что Жиру переехал в США летом 2024 года, уйдя из Милана в статусе свободного агента. За Лос-Анджелес Оливье провел 37 матчей, забил пять голов и сделал три голевые передачи.

В составе сборной Франции Жиру с 57 голами является лучшим бомбардиром в истории. Вместе с национальной командой выигрывал чемпионат мира-2018.

