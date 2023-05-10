«Я копировал Шевченко». Как украинец влюбил в Милан будущего чемпиона мира

10 мая, 10:22
Поделиться:
Оливье Жиру (Фото:REUTERS / Daniele Mascolo)

Оливье Жиру (Фото:REUTERS / Daniele Mascolo)

Сегодня Милан в полуфинале Лиги чемпионов встретится с Интером. Нападающий красно-черных Оливье Жиру поделился теплыми воспоминаниями об игроке, заставившем его полюбить семикратного победителя Лиги чемпионов.

Читайте также:
Милан — Интер. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

«Я стал следить за Миланом в юности, в конце 90-х. Полюбить Милан меня заставил один игрок — Андрей Шевченко. Я пробовал копировать его на тренировках. Даже манеру его бега. Его грацию.

Видео дня

Он был одним из лучших нападающих. Умел все. Мог забить и правой, и левой, и головой. При этом он был достаточно быстрым", — сказал Жиру.

Букмекеры дали прогноз на миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов.

Теги:   Футбол Андрей Шевченко ФК Милан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X