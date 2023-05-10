«Я копировал Шевченко». Как украинец влюбил в Милан будущего чемпиона мира 10 мая, 10:22 Оливье Жиру (Фото:REUTERS / Daniele Mascolo)

Сегодня Милан в полуфинале Лиги чемпионов встретится с Интером. Нападающий красно-черных Оливье Жиру поделился теплыми воспоминаниями об игроке, заставившем его полюбить семикратного победителя Лиги чемпионов.

«Я стал следить за Миланом в юности, в конце 90-х. Полюбить Милан меня заставил один игрок — Андрей Шевченко. Я пробовал копировать его на тренировках. Даже манеру его бега. Его грацию.

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Он был одним из лучших нападающих. Умел все. Мог забить и правой, и левой, и головой. При этом он был достаточно быстрым", — сказал Жиру.

Букмекеры дали прогноз на миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов.