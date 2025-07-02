Лучший бомбардир сборной Франции и чемпион мира вернулся из США в Лигу 1, где в последний раз играл 13 лет назад
Жиру вернулся на родину (Фото: ФК Лилль)
Звездный форвард Оливье Жиру стал игроком французского Лилля.
Об этом сообщает официальный сайт Лилля.
Жиру подписал контракт на один сезон. Он присоединился к Лиллю на правах свободного агента после завершения соглашения с американским Лос-Анджелесом 30 июня.
37-летний нападающий вернулся в Лигу 1 после 13-летнего перерыва — его последним французским клубом был Монпелье, с которым он стал чемпионом в 2012 году.
Это уже девятый клуб в карьере нападающего. Ранее он защищал цвета Гренобля, Истра, Тура, Монпелье, Арсенала, Челси, Милана и Лос-Анджелеса. Всего на клубном уровне он добыл 12 трофеев.
Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, забив 57 голов. В составе национальной команды он выигрывал чемпионат мира (2018) и Лигу наций (2021).
Ранее сообщалось, что Ансу Фати на правах аренды перешел из Барселоны в Монако.