Известный карикатурист потроллил Роналду за переход в клуб из Саудовской Аравии — фото
Роналду будет зарабатывать в Аль-Насре около 200 млн евро (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)
Известный карикатурист Омар Момани отреагировал на переход Криштиану Роналду в Аль-Наср из Саудовской Аравии.
Момани опубликовал карикатуру на переход 37-летнего португальца в своем аккаунте в Instagram.
Карикатурист изобразил Роналду, как от него отвернулись европейские клубы, а вот Аль-Наср знал, чем заманить португальца, намекнув на его большую зарплату в новом клубе.
По данным СМИ, Роналду будет зарабатывать в Аль-Насре около 200 млн евро в год.
После подписания контракта Роналду объяснил свой переход в Аль-Наср.