Известный карикатурист потроллил Роналду за переход в клуб из Саудовской Аравии — фото 31 декабря, 11:52 Роналду будет зарабатывать в Аль-Насре около 200 млн евро (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)

Известный карикатурист Омар Момани отреагировал на переход Криштиану Роналду в Аль-Наср из Саудовской Аравии.

Момани опубликовал карикатуру на переход 37-летнего португальца в своем аккаунте в Instagram.

Карикатурист изобразил Роналду, как от него отвернулись европейские клубы, а вот Аль-Наср знал, чем заманить португальца, намекнув на его большую зарплату в новом клубе.

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По данным СМИ, Роналду будет зарабатывать в Аль-Насре около 200 млн евро в год.

После подписания контракта Роналду объяснил свой переход в Аль-Наср.