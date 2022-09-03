Ножницами в падении через себя. Футболист сборной Украины забил супергол в европейском чемпионате — видео 3 сентября, 22:29 Этот гол стал дебютным для Романа за его новую команду (Фото:Роман Безус via Instagram)

Полузащитник сборной Украины и Омонии Роман Безус забил очень красивый гол в ворота АЕКа из Ларнаки в матче чемпионата Кипра.

На 34-й минуте хозяева поля заработали право на угловой. После его подачи одноклубник скинул мяч головой на Безуса, а тот ударом ножницами в падении через себя отправил игровую сферу в ворота.

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Этот гол стал первым в поединке и дебютным для Романа за его новую команду, в которую он перешел всего месяц назад.

Сам матч завершился со счетом 3:2 в пользу Омонии. Для нее это первая победа в текущем чемпионате при одном поражении.

Интересно, что ранее АЕК выбил из Лиги Европы украинский Днепр-1, который теперь сыграет в Лиге конференций.

После жеребьевки групповых этапов еврокубков стало известно, что команда из Ларнаки будет соперником по квартету для киевского Динамо.

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