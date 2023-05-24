Трофей для украинцев. Беседин и Безус выиграли кубок Кипра с Омонией — видео 24 мая, 22:30 Команда украинцев завоевала кубок Кипра (Фото:ФК Омония)

Украинские футболисты Роман Безус и арендованный у киевского Динамо Артем Беседин стали обладателями кубка страны в составе кипрского клуба.

В финальном матче Омония обыграла АЕЛ из Лимасола (1:0). В основное время игра могла закончиться вничью, однако на 84-й минуте нападающий зеленых Карим Ансарифард отправил мяч в сетку и принес трофей своей команде.

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Фото: Facebook OMONOIA

Сообщается, что Артем Беседин пропускал финал из-за травмы, а Роман Безус вышел на поле на 73-й минуте.

Украинский нападающий сыграл три матча в кубке страны, однако не отметился результативными действиями. У Безуса один гол в четырех матчах.

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