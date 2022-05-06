Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций — видео

6 мая, 13:43
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В полуфинале Айнтрахт обыграл Вест Хэм (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В полуфинале Айнтрахт обыграл Вест Хэм (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

По итогам ответных матчей ½ финала определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций.

В полуфинале Лиги Европы Айнтрахт прошел Вест Хэм, в составе которого выступает украинец Андрей Ярмоленко.

В финале второго по престижности клубного турнира Европы Айнтрахт сыграет против Рейнджерс, который обыграл другой немецкий клуб — Лейпциг.

Видео дня

Результаты ответных матчей ½ финала Лиги Европы:

Айнтрахт* — Вест Хэм 1:0 (первый матч — 2:1)
Гол: Борре, 26

Рейнджерс* — Лейпциг 3:1 (0:1)
Голы: Тавернье, 19, Камара, 24, Ландстрем, 81 — Нкунку, 71

В финале Лиги конференций сыграю Фейеноорд и Рома, которые в полуфинале выбили Марсель и Лестер соответственно.

Результаты ответных матчей ½ финала Лиги конференций:

Марсель — Фейеноорд* 0:0 (2:3)

Рома* — Лестер 1:0 (1:1)
Гол: Абрахам, 11

Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье, а решающий матч Лиги конференции — 25 мая в Тиране.

Накануне определились финалисты Лиги чемпионов.

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Теги:   Футбол Лига Европы Фейеноорд (Роттердам) Вест Хэм ФК Рома Лестер Сити Лейпциг ФК Марсель Лига конференций

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