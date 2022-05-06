Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций — видео
В полуфинале Айнтрахт обыграл Вест Хэм (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
По итогам ответных матчей ½ финала определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций.
В полуфинале Лиги Европы Айнтрахт прошел Вест Хэм, в составе которого выступает украинец Андрей Ярмоленко.
В финале второго по престижности клубного турнира Европы Айнтрахт сыграет против Рейнджерс, который обыграл другой немецкий клуб — Лейпциг.
Результаты ответных матчей ½ финала Лиги Европы:
Айнтрахт* — Вест Хэм 1:0 (первый матч — 2:1)
Гол: Борре, 26
Рейнджерс* — Лейпциг 3:1 (0:1)
Голы: Тавернье, 19, Камара, 24, Ландстрем, 81 — Нкунку, 71
В финале Лиги конференций сыграю Фейеноорд и Рома, которые в полуфинале выбили Марсель и Лестер соответственно.
Результаты ответных матчей ½ финала Лиги конференций:
Марсель — Фейеноорд* 0:0 (2:3)
Рома* — Лестер 1:0 (1:1)
Гол: Абрахам, 11
Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье, а решающий матч Лиги конференции — 25 мая в Тиране.
Накануне определились финалисты Лиги чемпионов.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.