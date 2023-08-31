Барселона и компания. Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Гірники зіграють у ЛЧ (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой Шахтер узнал своих соперников.
Украинский клуб во время жеребьевки был в третьей корзине.
Группа Шахтера в Лиге чемпионов
Группа Н: Барселона (Испания), Порту (Португалия), Шахтер (Украина), Антверпен (Бельгия).
Групповой этап стартует 19/20 сентября, а последний тур запланирован на 12/13 декабря.
Ранее сообщалось, что донецкий клуб будет играть свои домашние матчи Лиги чемпионов в Германии.
Напомним, Шахтер уверенно обыграл претендента на еврокубки и вышел в лидеры УПЛ.