Барселона и компания. Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов 31 августа, 19:50 Гірники зіграють у ЛЧ (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой Шахтер узнал своих соперников.

Украинский клуб во время жеребьевки был в третьей корзине.

Группа Шахтера в Лиге чемпионов

Группа Н: Барселона (Испания), Порту (Португалия), Шахтер (Украина), Антверпен (Бельгия).



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Групповой этап стартует 19/20 сентября, а последний тур запланирован на 12/13 декабря.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб будет играть свои домашние матчи Лиги чемпионов в Германии.

Напомним, Шахтер уверенно обыграл претендента на еврокубки и вышел в лидеры УПЛ.