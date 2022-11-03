Лига чемпионов. Реал выиграл группу Шахтера, Милан вышел в плей-офф, Ювентус продолжит выступления в Лиге Европы — видео
Жиру отметился дублем в матче с Зальцбургом (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
Состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники плей-офф.
Последним участником 1/8 финала Лиги чемпионов стал Милан, который в матче за путевку в плей-офф обыграл Зальцбург 4:0.
Мадридский Реал разгромил Селтик 5:1 и выиграл группу F, где выступал донецкий Шахтер.
Ювентус, который еще раньше потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступил ПСЖ 1:2 и продолжит выступления в плей-офф лиги Европы.
Результаты матчей:
Группа E
Милан - Зальцбург 4:0
Голы: Жиру, 14, 57 Крунич, 46, Мессиас, 90+1
Челси – Динамо Загреб 2:1
Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 - Петкович, 7
Группа F
Реал - Селтик 5:1
Голы: Модрич, 6, Родриго, 21 (пен), Асенсио, 51, Виннисиус, 61, Вальверде, 71 - Жота, 84
Нереализованный пенальти: Юранович, 35
Группа G
Манчестер Сити - Севилья 3:1
Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез, 83 - Мир, 31
Копенгаген - Боруссия Д 1:1
Голы: Гаральдссон, 41 - Т. Азар, 23
Группа Н
Ювентус - ПСЖ 1:2
Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69
Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6
Голы: Чери, 26 - Рамос, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Рафа Силва, 73, Араужу, 88, Жоау Мариу, 90+2
Сообщалось, что Шахтер разгромно проиграл Лейпцигу (0:4) и продолжит выступления в Лиге Европы.