Лига чемпионов. Реал выиграл группу Шахтера, Милан вышел в плей-офф, Ювентус продолжит выступления в Лиге Европы — видео 3 ноября, 00:02 Жиру отметился дублем в матче с Зальцбургом (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники плей-офф.

Последним участником 1/8 финала Лиги чемпионов стал Милан, который в матче за путевку в плей-офф обыграл Зальцбург 4:0.

Мадридский Реал разгромил Селтик 5:1 и выиграл группу F, где выступал донецкий Шахтер.

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Ювентус, который еще раньше потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступил ПСЖ 1:2 и продолжит выступления в плей-офф лиги Европы.

Результаты матчей:

Группа E

Милан - Зальцбург 4:0

Голы: Жиру, 14, 57 Крунич, 46, Мессиас, 90+1

Челси – Динамо Загреб 2:1

Голы: Стерлинг, 18, Закария, 30 - Петкович, 7

Фото: flashscore.ua

Группа F

Реал - Селтик 5:1

Голы: Модрич, 6, Родриго, 21 (пен), Асенсио, 51, Виннисиус, 61, Вальверде, 71 - Жота, 84

Нереализованный пенальти: Юранович, 35

Фото: flashscore.ua

Группа G

Манчестер Сити - Севилья 3:1

Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез, 83 - Мир, 31

Копенгаген - Боруссия Д 1:1

Голы: Гаральдссон, 41 - Т. Азар, 23

Фото: flashscore.ua

Группа Н

Ювентус - ПСЖ 1:2

Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6

Голы: Чери, 26 - Рамос, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Рафа Силва, 73, Араужу, 88, Жоау Мариу, 90+2

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что Шахтер разгромно проиграл Лейпцигу (0:4) и продолжит выступления в Лиге Европы.