Динамо с Шахтером сыграют в октябре. Стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги — СМИ 9 августа, 18:52 Первый круг завершится играми 15-го тура 26 ноября (Фото:УПЛ)

Стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/2023, сообщает UA-Футбол.

По информации источника, чемпионат будет стартовать 23 августа. В первом туре сыграют:

Шахтер — Металлист 1925

Ингулец — Динамо

Заря — Ворскла

Днепр-1 — Александрия

Рух — Металлист

Минай — Львов

Колос — Кривбасс

Черноморец — Верес

Видео дня

Киевское Динамо и донецкий Шахтер впервые в сезоне между собой встретятся 15 октября в 7-м туре. Номинальными хозяевами матча будут «горняки».

Планируется, что завершится первый круг играми 15-го тура 26 ноября.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу выступил за проведение нового сезона футбольного чемпионата в Украине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.