Динамо с Шахтером сыграют в октябре. Стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги — СМИ
Первый круг завершится играми 15-го тура 26 ноября (Фото:УПЛ)
Стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/2023, сообщает UA-Футбол.
По информации источника, чемпионат будет стартовать 23 августа. В первом туре сыграют:
Шахтер — Металлист 1925
Ингулец — Динамо
Заря — Ворскла
Днепр-1 — Александрия
Рух — Металлист
Минай — Львов
Колос — Кривбасс
Черноморец — Верес
Киевское Динамо и донецкий Шахтер впервые в сезоне между собой встретятся 15 октября в 7-м туре. Номинальными хозяевами матча будут «горняки».
Планируется, что завершится первый круг играми 15-го тура 26 ноября.
Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу выступил за проведение нового сезона футбольного чемпионата в Украине.
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