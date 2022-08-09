Динамо с Шахтером сыграют в октябре. Стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги — СМИ

9 августа, 18:52
Первый круг завершится играми 15-го тура 26 ноября (Фото:УПЛ)

Первый круг завершится играми 15-го тура 26 ноября (Фото:УПЛ)

Стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/2023, сообщает UA-Футбол.

По информации источника, чемпионат будет стартовать 23 августа. В первом туре сыграют:

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Шахтер — Металлист 1925
Ингулец — Динамо
Заря — Ворскла
Днепр-1 — Александрия
Рух — Металлист
Минай — Львов
Колос — Кривбасс
Черноморец — Верес

Видео дня

Киевское Динамо и донецкий Шахтер впервые в сезоне между собой встретятся 15 октября в 7-м туре. Номинальными хозяевами матча будут «горняки».

Планируется, что завершится первый круг играми 15-го тура 26 ноября.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу выступил за проведение нового сезона футбольного чемпионата в Украине.

Редактор: Евгений Нещерет

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