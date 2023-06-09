Экс-игрок Шахтера, который оставался в России после начала войны, заявил о желание вернуться в сборную Украины 9 июня, 23:01 Иван Ордец (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Защитник Бохума Иван Ордец рассказал, что хотел бы играть за сборную Украины.

30-летний игрок с удовольствием сыграл бы за национальную команду, однако решать будет главный тренер.

«Конечно, я могу, я готов играть в сборной. Я хочу, понятное дело. Но я не могу сам себя вызвать туда. Это зависит от главного тренера.

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Если он посчитает нужным вызвать меня, то вызовет", — сказал Ордец в интервью YouTube-каналу THE GAME.

Напомним, Ордец последний раз играл за сборную Украины 27 марта 2018 года. В 2019 году он перешел в московское Динамо после чего в сборную его не вызвали.

Ранее футболист объяснил, почему остался в России после начала войны.