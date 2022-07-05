Скандальный экс-футболист сборной Украины намерен покинуть Россию на пятый месяц войны — СМИ

5 июля, 21:40
Ордец может перейти в Базель (Фото:Иван Ордец via Instagram)

Ордец может перейти в Базель (Фото:Иван Ордец via Instagram)

Скандальный экс-футболист сборной Украины Иван Ордец решил уехать из России на пятый месяц войны, сообщает Спорт-Экспресс.

По информации издания, 29-летний защитник московского Динамо ведет переговоры о переходе в швейцарский Базель.

Тем самым Ордец, который не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта клубом из РФ.

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Примечательно, что на фоне войны в Украине весной 2022 года игрок ни разу попадал в заявку на матчи московской команды.

Ордец перешел в московское Динамо летом 2019 года. Он не осудил полномасштабное вторжение России в Украину, хотя и выступил против войны, а по окончании сезона в этом году веселился вместе с одноклубниками на корпоративе по случаю завершения сезона.

Защитник признавался, что советы его экс-партнера по Шахтеру Ярослава Ракицкого помогли ему принять решение о переходе в российскую команду.

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Теги:   Футбол Трансферы Динамо Москва

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