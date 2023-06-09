«Что-то умерло внутри меня»: Украинский футболист объяснил, почему остался в России после начала войны 9 июня, 20:40 Иван Ордец (Фото:vfl-bochum.de)

Защитник Бохума Иван Ордец поделился подробностями того, почему он сразу не покинул Динамо Москва после начала полномасштабной войны.

Украинский игрок заявил, что не мог разорвать контракт с клубом, однако сразу принял для себя решение не играть, а искать новую команду.

«24 числа, когда началась война, я сразу решил для себя, что я больше не смогу играть. Мы решили всей семьей. Это было очень тяжело. Что-то умерло внутри меня, можно сказать. Я позвонил в клуб, объявил о своей позиции сразу же.

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Конечно же, я хотел покинуть клуб. Но на тот момент все, что я мог сделать, я сделал. В это время, когда я решил не выходить на футбольное поле, мы начали думать о будущем, чтобы найти какую-то команду.

Это было нелегко. Мы ждали от ФИФА, чтобы они выпустили какие-то документы, чтобы футболист мог приостановить свой контракт или разорвать его. Но разорвать я его не смог, потому что у меня было 2 года контракта.

Мой агент связывался с ФИФА, и они ему сказали, что футболист не имеет права разрывать контракт. Только приостанавливать. И как только ФИФА выпустила эти правила, мы на следующий же день воспользовались этой функцией. И таким образом я оказался в Германии", — сказал Ордец в интервью YouTube-каналу THE GAME.

Напомним, Ордец перешел в Бохум после того, как приостановил контракт с российский клубом. Он не играл за Динамо после начала полномасштабной войны, однако сейчас находится на контракте с представителем страны-агрессора. Соглашение рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне 30-летний футболист провел 33 матча за Бохум, в которых выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что российский футбольный клуб украл эмблему украинской команды.