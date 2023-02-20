Украинский защитник красивым ударом забил дебютный и победный гол за испанский клуб — видео
Лебеденко выступает за Депортиво с января этого года (Фото:ФК Депортиво)
Украинский защитник Орест Лебеденко забил первый гол за Депортиво, выступающий в третьем дивизионе Испании.
Лебеденко отличился голом в матче 24-го тура против Талавера.
На 28-й минуте поединка Лебеденко получил пас от своего партнера по команде Килеса и из-за пределов штрафной ударом низом отправил мяч в угол ворот, открыв счет.
В итоге гол украинца оказался единственным в матче и принес Депортиво победу 1:0.
После 24-х туров Депортиво занимает третье место, отставая от лидера Реала Мадрид В на два очка.
В Украине Лебеденко выступал за Карпаты и Олимпик.
Игроком Депортиво стал в январе этого года, перейдя из другой испанской команды Луго.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Виктор Цыганков забил первый гол и сделал первую результативную передачу за Жирону в матче 22 испанской Ла Лиги против Альмерии.