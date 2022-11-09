Легенда Барселоны получил красную карточку в первом матче после завершения карьеры

9 ноября, 10:06
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Пике сопровождал рефери в подтрибунное помещение (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Пике сопровождал рефери в подтрибунное помещение (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Легенда Барселоны Жерар Пике, который в минувшие выходные сыграл свой прощальный матч в футболе, был удален в поединке 14-го тура испанской Примеры против Осасуны.

Как сообщает Marca, в перерыве встречи 35-летний футболист, который попал в заявку каталонцев на игру из-за травм других игроков, оскорбил главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

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Пике остался недоволен работой судьи, который засчитал спорный гол в ворота Барселоны и удалил с поля звездного форварда гостей Роберта Левандовски.

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Так, Жерар, сопровождая рефери в подтрибунное помещение, сказал ему: «Е***ный позор. Я с*у на твою е***ную мать».

Скриншот видео
Фото: Скриншот видео

За такие слова Мансано предъявил легенде «сине-гранатовых» красную карточку.

Сам поединок завершился волевой победой Барселоны в меньшинстве со счетом 2:1.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Барселона Чемпионат Испании Примера Фото

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