Легенда Барселоны получил красную карточку в первом матче после завершения карьеры 9 ноября, 10:06 Пике сопровождал рефери в подтрибунное помещение (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Легенда Барселоны Жерар Пике, который в минувшие выходные сыграл свой прощальный матч в футболе, был удален в поединке 14-го тура испанской Примеры против Осасуны.

Как сообщает Marca, в перерыве встречи 35-летний футболист, который попал в заявку каталонцев на игру из-за травм других игроков, оскорбил главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

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Пике остался недоволен работой судьи, который засчитал спорный гол в ворота Барселоны и удалил с поля звездного форварда гостей Роберта Левандовски.

Так, Жерар, сопровождая рефери в подтрибунное помещение, сказал ему: «Е***ный позор. Я с*у на твою е***ную мать».

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За такие слова Мансано предъявил легенде «сине-гранатовых» красную карточку.

Сам поединок завершился волевой победой Барселоны в меньшинстве со счетом 2:1.