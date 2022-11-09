Барселона одержала драматичную победу в меньшинстве и укрепила лидерство в испанской лиге — видео 9 ноября, 02:00 Барселона одержала волевую победу вдесятером (Фото:REUTERS/Vincent West)

В испанской Ла Лиге стартовал 14-й тур.



Лидер первенства Барселона гостила у пятой команды в турнирной таблице Осасуны и одержала драматичную победу с результатом 2:1.

Именно хозяева открыли счет на 6-й минуте благодаря голу Давида Гарсии, после чего положение каталонцев усугубилось удалением с поля Левандовски на 31-й минуте за грубые действия в отношении соперника.

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Тем не менее, даже в меньшинстве гости не только сравняли счет в начале второго тайма после гола Педри, но и вырвали победу на 84-м обороте секундной стрелки — отличился Рафинья.

Эта победа позволила Барселоне закрепиться на вершине турнирной таблицы, оторвавшись от своего главного преследователя Реала на пять очков.

Результаты 14 тура испанской Ла Лиги:

Осасуна — Барселона 1:2

Голы: Гарсия, 6 — Педри, 48, Рафинья, 85

Атлетик — Вальядолид 3:0



Голы: Гурусета, 19, 51, Вивиан, 78

Эльче — Жирона 1:2

Голы: Лирола, 16 — Мартен, 39, Кастельянос, 66

Турнирная таблица Ла Лиги:

Фото: flashscore.ua

Накануне Реал на выезде проиграл Райо Вальекано со счетом 2:3 в 13-м туре чемпионата Испании.

