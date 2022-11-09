Барселона одержала драматичную победу в меньшинстве и укрепила лидерство в испанской лиге — видео
Барселона одержала волевую победу вдесятером (Фото:REUTERS/Vincent West)
В испанской Ла Лиге стартовал 14-й тур.
Лидер первенства Барселона гостила у пятой команды в турнирной таблице Осасуны и одержала драматичную победу с результатом 2:1.
Именно хозяева открыли счет на 6-й минуте благодаря голу Давида Гарсии, после чего положение каталонцев усугубилось удалением с поля Левандовски на 31-й минуте за грубые действия в отношении соперника.
Тем не менее, даже в меньшинстве гости не только сравняли счет в начале второго тайма после гола Педри, но и вырвали победу на 84-м обороте секундной стрелки — отличился Рафинья.
Эта победа позволила Барселоне закрепиться на вершине турнирной таблицы, оторвавшись от своего главного преследователя Реала на пять очков.
Результаты 14 тура испанской Ла Лиги:
Осасуна — Барселона 1:2
Голы: Гарсия, 6 — Педри, 48, Рафинья, 85
Атлетик — Вальядолид 3:0
Голы: Гурусета, 19, 51, Вивиан, 78
Эльче — Жирона 1:2
Голы: Лирола, 16 — Мартен, 39, Кастельянос, 66
Турнирная таблица Ла Лиги:
Накануне Реал на выезде проиграл Райо Вальекано со счетом 2:3 в 13-м туре чемпионата Испании.