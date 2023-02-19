Реал с трудом сократил отставание от Барселоны в чемпионской гонке испанской Ла Лиги — видео

19 февраля, 00:32
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Вальверде (слева) и Асенсио принесли победу Реалу (Фото:REUTERS/Vincent West)

Вальверде (слева) и Асенсио принесли победу Реалу (Фото:REUTERS/Vincent West)

В испанской Ла Лиге продолжается 22-й тур.

Реал обыграл на выезде Осасуну — 2:0. Украинский голкипер гостей Андрей Лунин провел матч в запасе после возвращения в ворота первого номера гостей Тибо Куртуа.

Действующий чемпион Испании не мог размочить счет на протяжении 78 минуты игры, когда после паса Винисиуса Жуниора отличился Вальверде.

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В добавленное к основному время королевский клуб сумел удвоить свой перевес благодаря Асенсио, который воспользовался передачей Альваро Родригеса.

Эта победа позволила второму в таблице Реалу сократить отставание до пяти очков от лидирующей Барселоны, которая сыграла на один матч меньше.

Осасуна — Реал 0:2

Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2

Турнирная таблица

Накануне украинский полузащитник Виктор Цыганков забил первый гол и сделал первую результативную передачу за Жирону в победном матче 22-го испанской Ла Лиги против Альмерии.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера

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