Форвард итальянского гранда забил 100 голов быстрее Месси и Роналду

20 февраля, 13:10
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Осимхен — лидер бомбардирской гонки Серии А (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Осимхен — лидер бомбардирской гонки Серии А (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Нападающий итальянского Наполи и сборной Нигерии Виктор Осимхен установил уникальный бомбардирский рекорд.

В матче 23-го тура чемпионата Италии против Сассуоло (2:0) Осимхен забил свой 100-й гол в карьере и сделал это быстрее, чем такие звезды как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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Чтобы забить 100 голов, нигерийскому форварду понадобилось 197 матчей, тогда как Месси - 210, а Роналду - 301.

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Осимхен забил 47 голов за Наполи, 20 – за бельгийский Шарлеруа, 18 – французский за Лилль и 15 – за сборную Нигерии.

В этом сезоне Осимхен с 18-ю голами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду забил четыре мяча в матче за свой новый клуб - Аль-Наср.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду ФК Наполи

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