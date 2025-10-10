Сборная Украины U-21 провела второй поединок в квалификации чемпионата Европы-2027. Сине-желтые в номинально домашнем поединке в Словении сыграли вничью с Венгрией — 3:3.

Уже на 8-й минуте Артем Степанов вывел Украину вперед, но в конце первого тайма венгры отыгрались: Мате Туболи реализовал пенальти после фола голкипера Назара Домчака.

На 60-й минуте Эдин Молнар забил второй гол Венгрии. Украинцы ответили точным ударом Андрея Маткевича, однако гости быстро вернули себе лидерство усилиями Ноа Феньо.

Точку в матче все-таки поставила сборная Украины. На 86-й минуте Илья Крупский сравнял счет и установил окончательный результат встречи.

Отбор Евро-2027 (U-21), второй тур

Украина — Венгрия — 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупский, 86 — Туболи, 37 (пенальти), Молнар, 60, Феньо, 80

Украина набрала четыре очка в двух турах и занимает первое место в отборочной группе, но Хорватия и Турция сыграли лишь по одному поединку.

Таблица группы H / Фото: Flashscore.ua

В следующем туре украинцы 14 октября будут встречаться на выезде с хорватами.

В финальную часть Евро-2027 выйдут девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест.

Напомним, сегодня взрослая сборная Украины проведет матч против Исландии в отборе ЧМ-2026.