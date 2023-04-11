Отца футболиста луганской Зари убили на войне 11 апреля, 15:00 Отец и сын (Фото:ФК Заря)

В семье защитника луганской Зари Ярослава Кисиля произошла трагедия. Отец футболиста Валентин Кисиль погиб на войне, защищая Украину от российских оккупантов.

«Сегодня мы узнали, что Украина потеряла еще одного героя. Ушел из жизни отец нашего игрока Ярослава Кисиля — Валентин Анатольевич Кисиль. Сочувствуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти. Слава Украине!» — сообщение Зари в Instagram.

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