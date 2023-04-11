Отца футболиста луганской Зари убили на войне

11 апреля, 15:00
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Отец и сын (Фото:ФК Заря)

Отец и сын (Фото:ФК Заря)

В семье защитника луганской Зари Ярослава Кисиля произошла трагедия. Отец футболиста Валентин Кисиль погиб на войне, защищая Украину от российских оккупантов.

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«Сегодня мы узнали, что Украина потеряла еще одного героя. Ушел из жизни отец нашего игрока Ярослава Кисиля — Валентин Анатольевич Кисиль. Сочувствуем семье и уверены, что все герои останутся навсегда в нашей памяти. Слава Украине!» — сообщение Зари в Instagram.

Видео дня

Ранее игрок Шахтера Иван Петряк рассказал, что его тесть погиб на войне.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Заря (Луганск)

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