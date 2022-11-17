«Такого позора мне не нужно». Отец футболиста сборной Украины рассказал о своей жизни в оккупации 17 ноября, 10:03 Семья Караваевых (Фото:champion.com.ua)

Отец защитника киевского Динамо и сборной Украины Александра Караваева Александр в интервью Чемпиону рассказал о своей жизни в Херсоне во время оккупации.



Так, Караваев-старший заявил, что в их дом наведывалась российская полиция — она вскрыла две квартиры, где жили со своими семьями украинские военнослужащие.

Одного парня, по словам отца футболиста, забрали на подвал, где продержали три недели, применяя к нему насилие. Но позже его отпустили, и он смог уехать из Херсона.



Видео дня

Также Караваев-старший признался, что допускал, что за ним тоже могут прийти, поэтому он старался не ездить лишний раз по городу, чтобы избегать блокпостов.



«Некоторые из знакомых мне говорили: «Саша, чего не поставишь на телефоне русский номер, не возьмешь продовольственный паек от россиян, за это тебя никто не накажет». У меня другое мышление.



Чтобы я, отец игрока Динамо и сборной Украины, брал у оккупантов паек и менял украинский номер телефона на русский? Такого позора мне не нужно. Я сам себя после этого перестал бы уважать. Я поставил VPN, с сыном мы были на связи", — сказал Караваев старший.

Ранее на освобождение Херсона отреагировал полузащитник итальянской Специи и сборной Украины Виктор Коваленко.