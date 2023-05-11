«Битва ангелов с демонами». Экс-футболист сборной Украины рассказал, что его отец воюет в Бахмуте и показал разрушенный город — видео 11 мая, 15:44 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Футболист испанского клуба Райо Махадаонда и экс игрок сборной Украины Роман Зозуля рассказал, что его отец борется с российскими оккупантами в самой горячей точке войны — Бахмуте.

Об этом Зозуля рассказал в своем аккаунте в Instagram, добавив видео с последствиями боевых действий.

«Бахмут. Город, в котором идет апокалиптическая битва ангелов с демонами.

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Даже представить сложно, что переживают наши защитники. Где-то на улицах этого ада сейчас сражается и мой отец. Как и тысячи других родителей, мужчин, братьев и сестер. Они сдерживают там смерть, чтобы другие украинские города, всего в нескольких сотнях километров, имели жизнь", — написал Зозуля.

Футболист призвал продолжать помогать ВСУ, которые защищают не только Украину, но и Европу.

«Смотря на эти кадры, осознаешь, что Бог давно покинул внутренние чаты тех „православных“. Или никогда туда и не заходил», — добавил Зозуля.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин приобрел боксерские перчатки Александра Усика на благотворительном аукционе, организованному совместно с Романом Зозулей.

