«Очень скромный человек». Футболист Карпат рассказал о дружбе со звездой Манчестер Сити, который выиграл Золотой мяч

Альварес заявил, что Родри совсем не изменился после того, как в 2024 году выиграл Золотой мяч, сообщает Украинский футбол.

«Родри — очень скромный человек. Мы познакомились, когда оба подписали контракты с Вильярреалом, и с тех пор он оставался приземленным. То, что он достиг титулов и Золотого мяча, впечатляет, но он не изменился как личность. Всегда был примером настойчивости и профессионализма.

Футболист Карпат отметил, что поддерживает с Родри контакт даже после того, как их карьеры разошлись.

Мы поддерживаем контакты. Во время его травмы я посылал ему сообщения с поддержкой; знаю, как тяжело ему было тот период пережить. Надеюсь, он снова восстановит свою лучшую форму, я уверен, что так и будет, — сказал Альварес.

Сообщалось, что в 2025 году Золотой мяч выиграл игрок ПСЖ Усман Дембеле.