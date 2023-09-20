«Уничтожили футбол»: в Шахтере назвали виновника спада украинского футбола 20 сентября, 19:36 Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин жестко раскритиковал ФИФА за потерю футболистов.

«ФИФА уничтожила украинский футбол, разрушила наш фундамент и нашу конкурентоспособность.

В начале войны на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания. Распространенной практикой является оплата по частям. Но вдруг у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

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Никогда не было консультаций с ФИФА — до сих пор. ФИФА всегда объясняет, что футбол — это одна большая семья. Но нас просто выкинули. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий. Мы знаем, что это наша война, а не южноамериканских профессионалов".

Палкин сообщил, что донецкий клуб пытается добиться компенсации от зарубежных клубов.

«Для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с Тоттенхэмом и их боссом Даниэлем Леви о том, как они выплатят нам компенсацию за Манора Соломона.

Мы купили его за 6 миллионов, тренировали его, его рыночная стоимость выросла до 18 миллионов, а затем он перешел в Тоттенхэм за ноль евро. И это никого не волнует.

Мы даже принимаем меры по Лиону и Галатасараю по аналогичному трансферу нашего игрока Тете. Знаете ли вы, кто выиграет больше всего? Агенты. Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер из Шахтера, а сами получают большие деньги. ФИФА разрешила агентам исключать украинский футбол", — приводит слова Палкина Bild.

Ранее сообщалось, что Суркис назвал игрока Динамо, который сбежал из Украины.