«Выбрал деньги вместо Родины». Гендиректор Шахтера прокомментировал решение Тимощука остаться в России 25 апреля, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Сергей Палкин (Фото:Сергей Палкин via Instagram)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о бывшем игроке донецкого клуба Анатолии Тимощуке, который, несмотря на войну в Украине, остался работать в санкт-петербургском Зените.



Палкин заявил, что не понимает молчания Тимощука, тем более, что его отец защищает Украину в теробороне, сообщает BBC.

В качестве примера Палкин привел Ярослава Ракицкого, который после начала войны покинул Зенит и играет за Шахтер в благотворительных матчах.

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«Это сильная позиция, и я очень благодарен за то, как он нас поддержал. Невозможно сохранять нейтралитет, ты должен выбрать чью-либо сторону.

Он [Тимощук] выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями можно было легко найти новую работу", — сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что Тимощук был лишен звания почетного гражданина Луцка за игнорирование военной агрессии РФ.

Перед этим в Украинской ассоциации футбола приняли решение лишить его тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов.

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