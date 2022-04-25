«Выбрал деньги вместо Родины». Гендиректор Шахтера прокомментировал решение Тимощука остаться в России
Сергей Палкин (Фото:Сергей Палкин via Instagram)
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о бывшем игроке донецкого клуба Анатолии Тимощуке, который, несмотря на войну в Украине, остался работать в санкт-петербургском Зените.
Палкин заявил, что не понимает молчания Тимощука, тем более, что его отец защищает Украину в теробороне, сообщает BBC.
В качестве примера Палкин привел Ярослава Ракицкого, который после начала войны покинул Зенит и играет за Шахтер в благотворительных матчах.
«Это сильная позиция, и я очень благодарен за то, как он нас поддержал. Невозможно сохранять нейтралитет, ты должен выбрать чью-либо сторону.
Он [Тимощук] выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями можно было легко найти новую работу", — сказал Палкин.
Ранее сообщалось, что Тимощук был лишен звания почетного гражданина Луцка за игнорирование военной агрессии РФ.
Перед этим в Украинской ассоциации футбола приняли решение лишить его тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов.
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