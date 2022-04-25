«Выбрал деньги вместо Родины». Гендиректор Шахтера прокомментировал решение Тимощука остаться в России

25 апреля, 14:51
Цей матеріал також доступний українською
Сергей Палкин (Фото:Сергей Палкин via Instagram)

Сергей Палкин (Фото:Сергей Палкин via Instagram)

Поддержи НВ

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о бывшем игроке донецкого клуба Анатолии Тимощуке, который, несмотря на войну в Украине, остался работать в санкт-петербургском Зените.

Палкин заявил, что не понимает молчания Тимощука, тем более, что его отец защищает Украину в теробороне, сообщает BBC.

Читайте также:
«Был доступ к первым лицам Украины». Футбольный менеджер рассказал о причастности Тимощука к ФСБ

В качестве примера Палкин привел Ярослава Ракицкого, который после начала войны покинул Зенит и играет за Шахтер в благотворительных матчах.

Видео дня
Читайте также:

Андрей Ярмоленко пытался узнать позицию Анатолия Тимощука, но тот послал его (Фото:УАФ) «Он послал меня на**й, я послал его». Ярмоленко рассказал об общении с Тимощуком после начала войны в Украине

«Это сильная позиция, и я очень благодарен за то, как он нас поддержал. Невозможно сохранять нейтралитет, ты должен выбрать чью-либо сторону.

Он [Тимощук] выбрал деньги вместо Родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями можно было легко найти новую работу", — сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что Тимощук был лишен звания почетного гражданина Луцка за игнорирование военной агрессии РФ.

Перед этим в Украинской ассоциации футбола приняли решение лишить его тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сергей Палкин Зенит ФК Шахтер Анатолий Тимощук

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X