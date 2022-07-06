«Нельзя поддерживать эту апелляцию». Шахтер прокомментировал рассмотрение жалобы на отстранение команд из РФ в турнирах УЕФА и ФИФА 6 июля, 01:12 Россию нужно изолировать от турниров, пока она не прекратит войну и оккупацию украинских территорий — Палкин (Фото:ФК Шахтер via Telegram)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сделал заявление о рассмотрении Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) апелляции России на запрет ее футбольных клубов и сборных участвовать в международных турнирах из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Функционер заявил, что бессмысленное вторжение России и массовые убийства в Украине не имеют ничего общего с честной игрой, демократией и солидарностью — ценностями, призванными продвигать спорт, передает донецкий клуб в Telegram.

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«CAS не может поддержать российскую апелляцию. Спорт в России и футбол в частности, является важным инструментом государственной пропаганды, продвигая российскую политику смерти и разрушения», — отметил Палкин.

По его мнению, крайне важно, чтобы суд поддержал организации из разных сфер по всему миру в исключении и изоляции России от любого «нормального существования».

«Пока она не прекратит войну с Украиной и не откажется от всех оккупированных украинских территорий», — уточнил Палкин.

Ранее стало известно, что апелляция России на запрет ее футбольных клубов и сборных участвовать в международных турнирах CAS должна рассмотреть 5 и 11 июля 2022 года.

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